新冠肺炎：收火神山參建人員隔離費　副鎮長被免職

內地年初爆發新冠肺炎，湖北省先後興建多間醫院，惟近日傳出有2名來自黃岡市浠水縣的工人援建火神山醫院後，回鄉集中隔離時被收費，並由召集工人的勞務公司代付。縣新冠肺炎疫情防控指揮部周日（8日）證實事件，指該行為錯誤，費用已全額退還，並向當事人致歉。另縣委決定對洗馬鎮副鎮長馬金安作出免職處理。

網傳文件顯示，浠水縣洗馬鎮向工人岑某、王某收取集中隔離費，以每人每日150元（人民幣，下同，約170港元）計算，合共4200元（約4780港元）。款項由鎮政府代收，並由勞務公司直接轉入鎮財政所農村會計服務中心帳戶。

縣指揮部周日回應指，岑某和王某上月21日從武漢返抵浠水縣，並按照要求入住指定隔離點14天。中建三局先後支付報酬及發放隔離補貼費用，按照15天計算，每人共計發放4500元（約5124港元）。

縣指揮部指，有關部門已於上周六（7日）退還有關費用，經排查，全縣其他參加武漢「兩山」醫院建設的返鄉隔離人員，沒有向個人收取費用；除對洗馬鎮副鎮長馬金安作出免職處理，將對該鎮其他相關責任人員依紀依法給予嚴肅處理。