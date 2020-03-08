新冠肺炎：過去一日　內地除湖北以外無本土新增確診病例

郭燕紅指出，支援湖北的醫療團隊無人感染。

國務院聯防聯控機制周日（8日）舉行新聞發布會，國家衞健委發言人米鋒表示，過去一日，全國除湖北以外其他省份新增3宗確診病例，均為輸入性病例，首次無本土新增確診病例。至於湖北省，除武漢以外，所有市連續3日無新增確診病例，武漢新增病例則降至50宗以下。

米鋒認為，上述情況顯示當前防疫措施有效，疫情防控形勢持續向好，但要嚴防輸入病例，仍面臨不小的風險和壓力。此外，截至上周六（7日），全國累計追蹤密切接觸者674,038人。

北京大學第三醫院產科主任趙揚玉表示，確診的新冠肺炎產婦的乳汁沒有檢測到新冠病毒，但因病例數太少，未能完全確定，故不建議確診產婦進行母乳餵養。

國家衞健委醫政醫管局監察專員郭燕紅指出，目前已有346支醫療隊伍共計4.26萬名醫護人員抵達湖北參與救援工作，其中2.8萬人為女性，佔約3分之2。她強調，這些支援湖北團隊無人感染。

對於前線醫護人員的待遇，國家衞健委人事司副司長段勇介紹，中央應對疫情小組已從薪酬、職稱評騁、生活保障、輪休、心理調適、人文關懷等10方面出台措施，目前全國已在20多個省市區落實。

段勇又回應陝西安康中心醫院違規發放前線醫護人員臨時補貼一事。他指出臨時工作補貼的範圍，要以是否直接接觸疑似患者為依據；臨時工作補貼的發放，以實際參加現場處置患者救助情況為依據。