新冠肺炎︰警方打擊非法獵殺野生動物犯罪　拘124人

新冠肺炎疫情持續。湖南省林業局上周六（7日）公布，各級森林公安機關和林業執法隊伍在疫情防控期間，展開打擊非法獵殺經營野生動物違法犯罪專項行動，從1月23日至上周四（3月5日）共出動17.2萬人次，清查市場餐飲等經營場所7.2萬間，辦理行政及刑事案件各127宗，拘捕124名疑犯。當局又公布10宗典型案例。

當局公布的10宗典型案件中，8宗屬非法狩獵或非法獵捕珍貴、瀕危野生動物；最大一宗發生於今年2月11日，漣源市森林公安拘捕一名謝姓村民，指他從去年11月以來，在楓坪鎮球樹村亂石坪等山林放置捕獸夾、架設捕鳥網，非法獵捕野生動物39隻，其中包括1隻國家二級重點保護野生動物雀鷹；執法人員在他家中繳獲捕獸夾13個、獵捕網6張、誘鳥器1套，野生動物死體20隻、活體1隻。目前，謝某已被採取刑事強制措施。

另外2宗典型案件分別非法經營野生動物案及非法運輸珍貴、瀕危野生動物案。其中，益陽市赫山區森林公安今年1月22日展開疫情防控清查時，發現一名孫姓市民未經批准，向各類餐飲酒店出售水律蛇、花蛇等野生動物，涉額逾30萬人民幣（約33.9萬港元）；執法人員在其承租的門店內，查獲竹鼠、蛇類等野生動物。目前，孫某已被採取刑事強制措施。

另外，祁陽縣森林公安局接獲群眾舉報，今年1月28日拘捕一名張姓村民，並在其岳父家中查獲河麂凍體10隻、野豬凍體1頭、野兔凍體56隻、竹鼠凍體10隻、鳥類凍體17袋361隻、野豬腳4隻、鱷龜活體8隻、草龜活體2隻；後執法人員根據張的供稱，又在銅銀村一養殖場內查獲活體河麂約60隻，後再拘捕一名黃姓同案疑犯。

據報，張某自2016年起，先後在廣州市、清遠市和祁陽縣從事野生動物網上經營活動。至上周四，張某因涉嫌非法收購珍貴、瀕危野生動物罪被祁陽縣森林公安局逮捕，黃某則因涉嫌非法運輸珍貴、瀕危野生動物罪被監視居住。