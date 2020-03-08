新冠肺炎︰深圳餐飲現報復性消費　有顧客一次訂46杯奶茶

內地新冠肺炎疫情初步受控，各地已陸續復工。內地外賣網站公布數據顯示，深圳在復工第3周後，餐飲市場明顯回溫，以外帶為主的到店消費開始復甦，而外賣數字更現強勢增長；其中，在各大商業區、科學園附近的奶茶店出現「報復性消費」，打工仔為了「犒賞」自己復工，都來一杯加料奶茶。

根據外賣網站「餓了麽」數據顯示，自復工以來，深圳人購買大杯、超大杯奶茶訂單從過去的26%增長到40%；在奶茶訂單中，包含2杯以上的奶茶訂單數量較去年12月增長2.2倍，其中上周最多一單，更有顧客一口氣下單了46杯奶茶。另外，備註中強調多加料、多加珍珠的訂單也增長了近2%。

從食物品類而言，復工第二周以甜品訂單增長最為明顯，至第三周則以東北菜和沙律仍在高速增長，同時江浙菜、燒臘飯等主食料理亦快速恢復。有趣的是，同在深圳，不同區域的市民口味也不相同，其中寶安區、福田區和龍崗區對粵菜的思念更深，而坪山區和鹽田區則開始「報復性」地喝奶茶。

此外，以外帶為主的到店消費整體增長平穩，其中以快餐店、麵包店、茶餐廳等方便打包的商戶的回暖迹象更為明顯；在外賣訂單方面，深圳在復工第二周較第一周環比增長35.5%，第三周又較第二周環比增長40.8%。另外，第三周深圳復工的外賣商戶數亦較第二周環比增長30%。