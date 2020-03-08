新冠肺炎︰連續3天現境外輸入病例　市政府加強防控措施

新冠肺炎蔓延全球，北京市衞健委周日（8日）公布，當地上周六（7日）新增2宗境外輸入確診病例，其中一宗來自意大利，另一宗來自西班牙，均已送至定點醫療機構救治。內地傳媒報道，這已是北京連續3天出現境外輸入病例，防範境外輸入疫情成為防疫重中之重，各區政府正採取嚴格防控措施。

據報道，北京市在過去8天內，共出現13宗境外輸入病例，分別來自伊朗、意大利及西班牙；作為國際化大都市，北京市內的外籍人員數量眾多，北京市日前召開的相關會議已要求，把防範境外輸入作為當前疫情防控工作的重中之重，採取「緊而又緊、嚴而又嚴」的措施，並要求相關區抓緊增設集中觀察點。

北京市政府副秘書長陳蓓指出，北京將加強口岸入境等相關訊息的提前掌握，提前對接歸國入境人員，了解意願，採取「一批次一方案」、「一人一方案」形式，確保有針對性的應對。

目前，北京市對返京人員及來自或去過疫情嚴重國家的入境人員，在京有固定居所者納入社區防控體系，居家隔離觀察14天，而無固定居所者則安排到指定賓館集中醫學觀察14天。對此，朝陽區要求簽訂責任書，建立登記追蹤機制，以阻斷疫情傳播途徑，同時加強對外籍人員聚集地區的防疫工作，做好在京外籍人員的健康監測管理，實現高風險人群不漏一人、不留死角。