新冠肺炎：患者搭旅遊巴傳染13人　研究指病毒傳播距離可達4.5米

新冠病毒傳播能力強，中華預防醫學會上周四（5日）發布研究報告，指湖南一宗13人感染的旅遊巴聚集性案例顯示，在密閉冷氣車廂內，病毒傳播距離最遠可達4.5米。報告建議，市民乘搭公共交通時做好個人防護，同時保證公共交通工具內空氣流通，消毒車廂。

該報告指出，首名患者（A）於1月22日發病，7日後確診，發病前第5日和第3日與同事林某某（確診病例，1月16日發病）共同聚餐和工作。病患A於1月22日中午12時未戴口罩搭旅遊巴，導致同車7人染病（B至H），還有一名無症狀患者（I）。同日下午3時40分，A再次乘車，再令同車2人染病（K和L）。

A乘車到達目的後落車，車輛未消毒繼續載客，一名乘客（J）上車後被感染。該疫情還引發B和K分別有一名親屬確診，即M和N。

研究顯示，A當日乘坐的旅遊巴是49座全封閉式的，下層是行李艙，上層是客座艙，車長11.3米、闊2.5米，司機座位在最靠前的次高層，除司機位外，共有48個座位，車輛出站時運載46人，沿途接了2名客人。A乘坐的另一輛18座空調小巴，也沒有開車窗。車上共12人乘搭，僅1人佩戴口罩，車上被感染的2人都沒有戴口罩。A與最遠的被感染者K相隔4.5米。

研究指出，個案反映在密閉的冷氣車廂內，病毒傳播距離超越目前認知的飛沫傳播的1米距離，可達4.5米。專家解釋，在密封空間內，空氣的流動動力靠冷氣推動，可將帶有病毒的飛沫運送至較遠距離；也提示新冠病毒在密閉環境內有氣溶膠傳播的可能性。