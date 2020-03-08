新冠肺炎︰醫生揭領導補助遠高於前線　官方指重新核算

新冠肺炎疫情爆發至今，內地已有多位醫護染疫身亡，足見長期站在抗疫前線的醫護人員，生死只在一線之差；惟湖北武漢市第五醫院上周六（7日）有醫生向媒體投訴，指醫院領導、行政人員所得補助，竟是一線醫生的兩倍之多，質疑補助金的計算方式。漢陽區區委宣傳部周日（8日）回應，指院方將重新核算後再發放補助。

該院醫生王麗（化名）稱，她自今年1月22日起，便一直在該院發熱門診上班；日前，她收到1月24日至2月7日期班值班4天的補助，合共1200元（人民幣，可同，約1366港元）。惟她發現，由於一線的特殊工作性質，醫生須24小時值班，兩至三天輪值一次，其餘時間在規定地點休息隔離，半個月內輪班5次左右，考勤只算5天，惟行政崗位每天上班則算作全勤；結果即使行政崗位補助只有200元（約227港元）一天，較醫護的300元（約341港元）為少，最終拿到的補助亦遠較醫護為多。

王麗又指，在緊急時間，醫院發熱門診每天接待1700多人，醫護人員每天都延遲下班，而行政人員不上前線，不用穿防護服，更不用隔離，拿到的補助竟比一線醫護為多，令一線醫護士氣受到打擊。

該院宣傳科職員事後回應，指事件屬醫院內部事宜，將向上級反饋了解具體情況，並以「有專人回應」為由，拒絕問答記者提問。另武漢市漢陽區衞健局周日表示，經開會研究，該院核算出勤問題並無缺漏，惟國家當天已明確一線醫護輪休亦算出勤，該院將重新核算一線醫護的出勤補助。