3.5億人民幣興建　白鹿原民俗文化村開業不足4年將拆除

位於陝西西安市藍田縣的白鹿原民俗文化村上周六（7日）發出公告，指景區將在周四（12日）起拆除，意味着這個斥資3.5億人民幣（約4億港元）、佔地1200畝的三級重點旅遊項目的壽命不足4年便結束。事件引起網民關注，有網民批評當局「不好玩、沒文化氣息、沒啥好看，本來興建就是一種浪費。」

據了解，白鹿原民俗文化村於2016年5月1日正式營業，首天便迎來12萬人次遊客，可謂紅極一時；受內地電視劇《白鹿原》熱播影響，西安出現多間以「白鹿原」為主題的旅遊項目，例如白鹿原影視城、白鹿倉景區、白鹿原生態文化觀光園等，惟對遊客來說，這些景區的賣點不突出，甚至連本地人對景區的賣點都「傻傻分不清楚」。至2017年11月，文化村便因遊客數量銳減，導致多間商舖關門，至去年9月，該園更以「提升改造」為由暫停營業。

內媒記者周日（8日）走訪白鹿原民俗文化村，發現園內設施基本荒廢，台階雜草叢生，有些門鎖都已生銹，園內已沒有商戶營業，商店內的物資基本被搬空，只遺下包裝盒等垃圾。整座文化村十分荒涼，記者走訪逾1小時，遇見不到30人，且大多數是工人，風聲鳥聲清晰、明亮，但人聲難覓。

「這裏沒有像華山獨特的自然景觀，沒有兵馬俑的歷史人文，就是借那幾年《白鹿原》的熱火勁開的仿古一條街，其實就是賣小吃。」記者其後採訪了一名附近居民，對方一句話道出文化村的「死因」。該名居民坦言，景區看不出有「白鹿原」的特色或文化，「全陜西這樣的景區太多，這偏僻的地方，遊客憑啥來嘛，關門是遲早的」。