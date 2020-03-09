新冠肺炎：華女不滿飛機消毒太久　對空姐狂咳遭壓制

新冠肺炎疫情延燒全球，多間航空公司取消部分來往疫區的航班，僅維持最低客運量。據泰國傳媒報道，泰國航空上周五（6日）一架飛抵上海浦東的TG664航班，機上一名中國女乘客疑因不滿消毒等候時間太久，竟對空姐瘋狂咳嗽，最終遭壓制，事後她更大喊：「我犯甚麼錯了！」

報道指出，事發航班因飛機着陸後須進行消毒，而旅客在機上等候數個小時方可下機。但一名女乘客疑因不滿等候，遂呼喚一名空姐前來；未料，空姐來到乘客眼前後，後者竟對她瘋狂咳嗽，想藉此要求打開機艙門。

有其他乘客用手機拍下事件經過，並上傳至網絡；影片顯示，空姐已找來一名空少支援，後者勒住女乘客的頭部，並將她壓制在座位上，現場還有其他同僚協助，女乘客更大聲嘶吼，場面失控。

泰航周日（8日）就事件在Facebook回應，指當日飛機抵達上海時，機場需對有高風險國家旅居史的乘客嚴格檢查；按照規定，工作人員未進行有關檢查前，均不允許開艙門讓旅客下機；而檢查程度取決於機上來自高風險國家的乘客人數，導致航班需等待約7個小時以上。此後，該名女乘客經工作人員解釋後回復鎮定，並同意繼續等待檢查。