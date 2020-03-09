新冠肺炎：男子滯留武漢40天　焦慮趨升拒聽家人電話

湖北武漢在去年爆發新冠肺炎，在今年1月23日「封城」。內地一名男子在封城前夕到武漢探訪親友，但因怕返鄉有「播毒」的風險，目前已滯留武漢40多天。他周日（8日）接受內媒訪問時，坦言至今依然覺得恐懼，出門都不敢和別人打招呼；後悔當時沒有選擇離開。

該名男子表示，在1月18日從北京來到武漢，當時已買好22日回海南的機票，打算探訪好友後與母親團聚；但因官方表示新冠病毒出現人傳人的情況，呼籲武漢人不要離開市域，同時外地人亦不要到訪。男子因不清楚自己有沒有被感染，「出於對自己家人安全健康負責任的態度」，遂決定退票留在武漢。

原打算在一星期的潛伏期過後才離開，未料23日封城，男子就此被困，自己亦因為買不到回北京的車票而後悔。他憶述，封城後的首星期特別難熬，每天都不安，覺得樓上樓下都是感染者，只會信任自己一個，「當時整個人就處於心緒不寧的狀態，更不想接家人的電話」。

截至目前，雖然疫情貌似有所好轉，男子依然是寄住在朋友家中，而自己在潛意識覺得對朋友有所虧欠，雖然給予對方部分生活費，但也不知道如何去回饋。他又強調，現時出門依然不敢與他人走近，直言：「我現在就想走，想離開這個地方。」