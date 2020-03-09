長沙警擅改交通違規記錄　受賄逾千萬元囚14年

湖南長沙交通警支隊科信大隊前代理副大隊長姚克鋒，擅改電子違章記錄以降低處罰金額等，並與情人張某丙收受逾1000萬元（人民幣，下同，約1140萬港元）賄款。姚前年9月被查，至去年9月被刑事拘留，其後被判囚14年。案件經上訴日前被駁回。

法院文書顯示，姚克鋒於2011年至2015年間，利用時任交通違法處罰系統管理員的職務便利，夥同張某丙在全國公安交通綜合應用平台違法處罰系統中，協助他人在電子違章紀錄上造假。他們收受賄款，用於購買房屋、商舖，以及理財、美容消費、房屋裝修等。經鑑定，兩人的行為在2014年至2016年間，導致國家造成損失共93.4萬元（約107萬港元）。

另於2011年至2017年間，姚克鋒又利用職務便利，單獨接受包某、劉某的請託，在違法紀錄上造假，並收取兩人共36萬餘元（約41萬港元）。長沙市嶽麓區監察委員會去年7月及9月，分別扣押張某丙贓款830萬元（約947萬港元），及收回姚克鋒家屬退繳的贓款55萬元（約63萬港元）。

長沙市嶽麓區人民法院一審認為，姚克鋒收賄數額特別巨大，遂以犯受賄罪將他判囚13年、以犯濫用職權罪判囚2年，合併執行判囚14年，並處罰100萬元（114萬港元）；同時追繳受賄所得贓款1128萬元（約1287萬港元）。姚之後提出上訴，惟長沙中院二審查明，一審判決事實清楚，量刑適當，遂駁回上訴，維持原判。