長沙警擅改交通違規記錄 受賄逾千萬元囚14年
2020年03月09日 08:40
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長沙市交通警支隊代理副大隊長收賄為他人擅改電子違章記錄被判囚。圖為長沙市。
湖南長沙交通警支隊科信大隊前代理副大隊長姚克鋒，擅改電子違章記錄以降低處罰金額等，並與情人張某丙收受逾1000萬元（人民幣，下同，約1140萬港元）賄款。姚前年9月被查，至去年9月被刑事拘留，其後被判囚14年。案件經上訴日前被駁回。
法院文書顯示，姚克鋒於2011年至2015年間，利用時任交通違法處罰系統管理員的職務便利，夥同張某丙在全國公安交通綜合應用平台違法處罰系統中，協助他人在電子違章紀錄上造假。他們收受賄款，用於購買房屋、商舖，以及理財、美容消費、房屋裝修等。經鑑定，兩人的行為在2014年至2016年間，導致國家造成損失共93.4萬元（約107萬港元）。
另於2011年至2017年間，姚克鋒又利用職務便利，單獨接受包某、劉某的請託，在違法紀錄上造假，並收取兩人共36萬餘元（約41萬港元）。長沙市嶽麓區監察委員會去年7月及9月，分別扣押張某丙贓款830萬元（約947萬港元），及收回姚克鋒家屬退繳的贓款55萬元（約63萬港元）。
長沙市嶽麓區人民法院一審認為，姚克鋒收賄數額特別巨大，遂以犯受賄罪將他判囚13年、以犯濫用職權罪判囚2年，合併執行判囚14年，並處罰100萬元（114萬港元）；同時追繳受賄所得贓款1128萬元（約1287萬港元）。姚之後提出上訴，惟長沙中院二審查明，一審判決事實清楚，量刑適當，遂駁回上訴，維持原判。