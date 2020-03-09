新冠肺炎：快測試劑準確度60%　量產期未明

廖俊智指快測試劑未知何時才能派上用場。

台灣的中央研究院周日（8日）宣布，成功合成能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群，有望15至20分鐘內完成檢測快篩。院長廖俊智表示，預計快測試劑準確度60%，但要4月1日起使用非常困難。針對有傳研究成果來自大陸，他澄清這是中研院成果，與陸方無關。

廖俊智周一（9日）表示，中研院合成的單株抗體群，只對新冠病毒有反應，不會與沙士、中東呼吸綜合症病毒或其他冠狀病毒有交叉反應，可於快篩時有效判斷患者是否感染新冠病毒。他指出，目前已有多間廠商願意量產快測試劑，惟今年能派上用場仍是未知之數。

立法院秘書長林志嘉指，立法院職員、技工及工友均無確診個案；防疫期間除洽公者外，暫緩一般民眾參訪立法院，來自疫區的訪賓亦謝絕參訪，其他地區者則按程序簽辦；政府表示，本周可達單日製造逾千萬個口罩的目標，若包括假日，每天平均可製造920萬個。

因應新冠肺炎疫情，台灣太平洋邦交國馬紹爾群島周一公布緊急措施，即日起全面禁止所有航空旅客入境，直至本月22日為止。當地衞生部門指，實施禁令只為可有更多時間建造隔離設施，並讓醫護人員有充足準備。