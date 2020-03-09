新冠肺炎：需更多證據　證明病毒侵神經系統

首都醫科大學附屬北京地壇醫院，早前從一名新冠肺炎患者的腦脊液檢驗出新冠病毒，為病毒可能侵襲患者中樞神經系統提供證據。不過有病毒學家及臨床醫生表示，單憑該病例不足以確定新冠病毒會引發病毒性腦炎。

內媒引述澳洲墨爾本大學分子病毒學家霍克斯（David Hawkes）報道，沒有證據表明腦脊液的病毒是活病毒，而不是病毒遺傳物質的碎片；澳洲國家大學臨床病毒學家瑟南納亞克（Sanjaya Senanayake）也曾表示，雖然患者神經系統症狀以及腦脊液發現病毒，但他希望能看到更多臨床證據，例如病人脊髓液蛋白質和白血球水平變化情況。

有來自中國的醫生則指出，要證實新冠病毒確實感染中樞神經系統，需要提供患者腦組織的病理報告，以確定新冠病毒在腦組織繁殖並導致侵襲破壞的證據。

據了解，因該病例的患者住院時未進行磁力共振掃描或腦掃描，其後治愈出院，功能臨床評估顯示完全恢復，沒有神經系統後遺症，因此也未再做腦組織活體組織切片檢查。

至於新冠病毒如何入侵患者的腦脊液，有醫生分析，一種可能是從咽部侵入，但這種可能性很低。更大可能是通過血液傳至腦脊液，或腦脊液通過淋巴細胞交換而受到感染。