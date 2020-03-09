新冠肺炎：誤稱試劑獲歐盟准入　藥廠收警示

新冠肺炎在全球爆發，導致市場對病毒檢測試劑的需求大增。

內地上市製藥公司東方生物，早前聲稱完成新冠病毒系列檢測試劑的研發，並已獲歐盟市場准入資格，但其後被揭信息披露不準確遭監管機構警示，公司則解釋事件是一場烏龍。

東方生物2月6日發表公告，指公司完成研發包括基於膠體金免疫層析法的新冠病毒抗原快速檢測試紙，以及基於螢光PCR平台的新冠病毒核酸檢測試劑盒。公告更指相關產品已經完成初步臨床試驗工作，公司正就註冊申報工作準備資料並提交。

有傳媒2月22日報道指，該產品已在歐盟註冊備案；東方生物翌日澄清，公司尚未取得歐盟給予的新產品備案登記號，國內註冊證申請工作也在進行，但隨後補充指產品「已根據歐盟法規由歐盟代表提交備案註冊，在備案號獲得前，根據歐盟法規，可視為已經備案獲得了市場准入」；公告又稱新產品不是只打算主要銷往國外。公司股價一天後上漲逾10%。

上海交易所之後向東方生物致函，要求說明公司能否在未獲歐盟備案號情況下銷售產品，相關銷售行為是否合法。公司回覆指，所有醫療器械在歐盟成員國投放市場時，需按要求通過CE認證，並在產品加貼標籤，而該公司目前的CE合格認證，只是處於已向歐盟主管當局提供產品申請CE認證相關材料的階段。

東方生物解釋，由於公告擬披露過程中經多次修改，董事會秘書上傳公告時因時間緊迫，誤將非經公司審批程序之有效版本上傳至公告系統，導致內容出錯。周日（8日）晚上，浙江證監局在警示函表示，東方生物公司董事會秘書王曉波未經內部審批程序發布與事實不符的公告，反映出公司信息披露事務管理制度未能有效執行。