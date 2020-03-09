新冠肺炎：復工率達92.5%　速遞員籲政府容許入屋苑投送

國務院聯防聯控機制周一（9日）舉行新聞發布會，國家郵政局市場監管司副司長侯延波指出，目前郵政速遞行業復工率為92.5%，人數達300萬人，復產率則超過80%，每日處理郵件1.6億件以上；他又表示，全國速遞行業除湖北外，在3月底有望恢復正常。

侯延波指出，截至周日（8日），全國累計通過速遞運寄的疫情防控物資達1.73億件，共8.24萬噸，使用車輛達2.4萬輛，航班350班次。另外，湖北省郵政投入人數達1.79萬，在封城後，湖北省已累計收遞居民的各類郵件355萬件，共3416噸，目前投遞業務仍在恢復，日投遞量已達30萬件。

作為嘉賓出席記者會的中通快遞速遞員李杰表示，因應疫情防控，所有屋苑都禁止速遞員進入，導致投送速遞難度加大，影響效率。他指出，疫情發生前，每天可送300單速遞，但目前只能送100單，呼籲相關部門可確保速遞員健康的情況下，讓速遞員進入屋苑。

另針對有研究指確診患者糞便中分離出病毒，中國疾控中心研究員馮錄召表示，這提醒市民應注意患者糞便或尿液對環境的污染，及在特定情況下可能造成的氣溶膠或間接接觸傳播；他重申，氣溶膠傳播是在極端條件下才能產生，不是新冠病毒的主要傳播途徑，但他建議要注意洗手間地漏的水封管理，如廁後應蓋上座廁蓋再沖水，加強洗手間通風和清潔。