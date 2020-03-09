新冠肺炎：研究指內地零號病人去年11月已出現

南開大學統計與數據科學學院黃森忠教授的團隊經分析認為，中國新冠肺炎疫情「零號病人」出現的時間，可能較官方公布首個確診病例早18天。

有關消息周一（9日）透過南開大學的官方微信公眾號發布。黃森忠的研究團隊透過建模分析認為，中國新冠肺炎疫情的零號病人出現的時間可能是2019年11月24日左右，遠早於武漢衞健委於2019年12月12日公布首個確診病例。

該研究團隊透過梳理新冠肺炎疫情發生的核心時間線脈絡，分析新冠肺炎的流行病學參數，並將其與沙士和中東呼吸綜合症（MERS）比較，經過建模分析，認為在疾控效率沒有降低的情況下，這次疫情在湖北省以外的全國各地，可能於本月底至下月中趨於平復，但復工對疫情防控可能產生影響。

團隊假設，若全國除湖北省以外地區從2月25日開始復工，而各地由周一至周五維持半封閉式隔離，在周末兩天完全放開，而對確診患者則繼續保持現有的嚴格疾控模式，則除湖北省外的疫情流行時間不會變長，但患病人數規模可能會增加1000人。而對湖北省，若太早放鬆疾控力度，則可能使疫情推遲至今年5月中旬才能結束，且患者可能增加近1.5萬人。

因此研究團隊認為，鑑於復工潮的來臨及開學季的到來，建議全國除湖北省以外地區全面復工。而開學時間應推遲一個月，各地可以根據實際情況作出適當調整。