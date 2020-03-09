新冠肺炎︰反擊蓬佩奧批評　華外交部指中國為世界抗疫贏得時間

新冠肺炎疫情在全球蔓延，美國國務卿蓬佩奧早前批評，由於中方不公開、不透明，美方獲取的訊息不完善，導致在應對疫情挑戰方面落後。對此，中國外交部發言人耿爽周一（9日）在例行記者會上回應，強調中方及時向世衞及有關國家通報疫情訊息，直斥蓬佩奧詆毀中國抗疫付出的努力。

耿爽表示，自新冠肺炎疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任的態度，及時向世衞組織，以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情訊息，分享病毒基因序列，回應各方關切並加強合作；他重申，中國為全世界抗疫贏得時間，全世界都看得清清楚楚，國際社會自有公論，蓬佩奧詆毀中國的企圖不會得逞。

另對於有外媒報道指中國禁止出口醫用口罩所需原材料，耿爽指出，商務部此前已澄清，明確指出中國政府沒有針對口罩及其生產原材料出口設置任何貿易管制措施，企業可按市場化原則開展相關貿易。惟他亦提到，由於疫情防控和大規模復工復產的需要，中國國內口罩需求仍處於高位，存在供應缺口，現階段各國從中國採購口罩可能會存在困難。