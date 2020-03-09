新冠肺炎︰為阻女友離開謊報其確診　男子判囚7個月

廣州市一名35歲劉姓男子日前為阻止女友離開，竟致電白雲機場客服謊服女友感染新冠肺炎。事件曝光後，引起輿論熱議，不少人感嘆劉男為愛失去理智。案件周一（9日）上午10時許在海珠區法院一審宣判，劉男因犯編造虛假恐怖信息罪，被判處有期徒刑7個月。

公訴機關指控，劉男為了阻止李姓女友乘坐飛機離開廣州，上月26日晚上7時許在明知李女身體無恙下，撥打廣州市白雲機場客服熱線，謊稱李女在江西省信豐縣人民醫院被確診患有新冠肺炎，並私自逃離到廣州，導致警方、疾控等部門啟動應急處置，到李女入住的酒店進行核實，並對李女及其他住客採取隔離措施；最終經檢測，李女未感染。

公訴機關認為，劉男編造與突發傳染病疫情有關的恐怖訊息，嚴重擾亂社會秩序，其行為已觸犯刑法規定，應當以編造虛假恐怖訊息罪追究其刑事責任；鑑於劉男如實供述罪行，依法可從輕處罰，遂建議法院對被告判囚7個月。

劉男在庭上表示悔意，並求情指︰「我媽58歲，我爸今年61歲，我還有兩個小孩，老婆四五年前就跟人家跑了。現在家裏很窮，我爸出了狀況，差不多完全喪失勞動能力。家裏就我一個人，兩個小孩的學費也沒有着落，希望法官能從輕處罰。」聽判後，法官問他對判決有無異議時，他只反覆地說︰「能不能少判一個月？」