新冠肺炎︰未列豁免禁食名單　2000萬公斤田雞滯銷壓塘

新冠肺炎持續蔓延，野味被視為疫情元兇，中央早前下令全面禁止食用。農業農村部上周三（4日）下發最新通知，把牛蛙、美國青蛙列入《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》，可恢復銷售；惟俗稱「田雞」、在珠三角養殖規模更大的泰國虎紋蛙，暫不在名錄內。養殖戶初步統計，廣東省目前約2000萬公斤田雞滯銷，單在江門台山竟有近1000萬公斤，養殖戶瀕臨破產邊緣，生計難以維持。

廣州市當局目前正就禁止食用野生物種類向社會徵求意見，具體禁止名單尚未出爐；至於深圳的《全面禁止食用野生動物條例》草案，將直接制訂可食用野生動物的白名單，當中亦未包括田雞。內地記者走訪佛山三水區的養殖場時，不少養殖戶向記者反映，當局目前已暫停田雞上市，未來是否允許銷售及食用仍然未決定，導致養殖戶陷入困局，既然每天花費人力物力飼養田雞，卻隨時血本無歸。

「很迷惘，不餵飼牠（田雞）會餓死，餵了，又不知道甚麼時候可賣出去。」養殖戶代表何先生向記者訴苦。他指出，大部分養殖戶當初都是借貸投資，保守估計每名養殖戶目前面臨不少於20萬人民幣（約22.6萬港元）損失；另一養殖戶代表麥先生則表示，單在三水區的養殖場已有200至250萬公斤田雞滯銷，江門、惠州、中山、清遠等地的養殖戶面臨同樣的困境。

目前，養殖戶只能採取拖延策略，以往每個養殖棚一天需要消耗6包飼料，現在只能餵飼1包，甚至五、六天才餵飼一次，導致田雞發生「大吃小」現象，每天死亡率約在20%，而養殖戶更要花錢聘請工人清理死蛙。

養殖戶坦言，目前各地代表正匯總相關情況，準備向有關部門反映，希望有關部門能盡快給予基層養殖戶一定的指引，幫助其處置壓塘成蛙，同時在政策上給予一定的緩衝或補助，減輕養殖戶虧損壓力。