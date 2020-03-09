新冠肺炎：省修法禁食野味　違例最高可罰1萬人民幣

新冠肺炎持續，疫源被外界認為來自野生動物。廣東省周一（9日）就新修野生動物保護管理條例徵求意見，條例明令禁止食用國家重點保護野生動物和其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物，並擬提高處罰力度，食用者最高可被罰款1萬元（人民幣，下同，約1.14萬港元）。

廣東省人大常委早前緊急出台決定，明確禁止濫食4類野生動物，包括國家重點保護和其他有關法律禁止食用的野生動物、在「三有名錄」中的野生動物、所有人工繁育飼養的陸生野生動物、非食用性為目的獵捕、人工繁育、購買的野生動物，以及其製品製作的食品。

條例中指出，對違反上述禁令的食客，處2000元至1萬元（約2277至1.14萬港元）的罰款；同時對組織食用者、餐廳，處以1萬元至5萬元（約1.14萬至5.69萬港元）不等的罰款。

相關負責人表示，廣東是野生動物的資源大省、貿易大省、消費利用大省，有陸生脊椎野生動物900多種，佔全國種數10%左右，野生動物及其製品進出口貿易額佔中國三分之一；同時廣東民間有吃「野味」的傳統，野生動物消費市場較大，故需盡快立法禁食。