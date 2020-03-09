國務院：福建省工程質量監管平台管理混亂　違規轉嫁成本

福建泉州一幢酒店日前倒塌，造成多人死傷，引起輿論質疑為「豆腐渣工程」。內地傳媒周一（9日）報道，因應群眾國務院在「互聯網+督查」平台反映的問題線索，國辦督查室於今年1月曾派員前赴福建實地督查，揭發福建省工程質量監管平台管理混亂、違規監測，放任技術服務商綑綁服務，違規轉嫁成本等問題。

福建省住房和城鄉建設廳為加強工程質量監管，從2013年起便組建監管平台，對預拌商品混凝土、預拌瀝青混合料和水泥穩定粒料的質量進行遠程監管，要求相關企業安裝監管設備，並自動採集上傳數據；惟督查報告顯示，該監管平台管理混亂，數據可人為操縱修改，影響了監測數據的真實性和可靠性；加受監管企業對監測結果作為信用評價、通報批評等處理依據的意見很大，監管平台已於去年8月被停用，使平台失去應有的監管之義。

督查報告又指，該平台技術服務商利用維護監管平台所形成的壟斷地位，對監管企業捆綁服務、收取高額維護費用，多數企業從2018年起被迫接受了不需要的商業服務項目，設備維護費用由9000元（人民幣，下同，約1萬港元）大幅上漲至5.9萬元（約6.7萬港元）；相關企業投訴後，當局只把監管服務項目與商業服務項目分開，「換湯不換藥」，總費用並沒減少。

另外，福建省相關職能部門由於建設經費不足，違規將政府應承擔的費用轉嫁至受監管企業，要求企業出資配置相應的軟硬件，定期交納維護費用。目前，福建省共有632間混凝土、預拌瀝青混合料和水泥穩定粒料企業，自費安裝監管設備，並每年交納維護費用。

督查報告認為，有關地區和部門要進一步加大對違規收費等行為的整治力度，重點查處企業反映強烈的問題，減輕企業負擔。國辦督查室將對後續整改落實情況持續關注，加大督查力度，切實推動有關問題整改到位。