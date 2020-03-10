男子毒殺63隻鳥囚6個月　逾200萬網民直擊審訊過程

江蘇徐州市鐵路運輸法院周一（9日）上午通過互聯網庭審方式，開庭審理一宗非法毒獵野生鳥類案件並當庭宣判，被告史某因犯非法狩獵罪，被判處有期徒刑6個月。據了解，此案是全國人大常委會全面禁止食用野味後，該市首宗開庭審理的野生動物保護案件，超過200萬名網民直擊審判過程。

公訴機關指出，史某在去年10月14日下午，於禁獵期間且未取得狩獵許可證的情況下，於睢寧縣桃源鎮某墳地內，以農藥摻入玉米後撒至農田的方式，捕殺63隻鳥類，結果被警方當場查獲。經國家林業局森林公安司法鑑定中心鑑定，史某獵捕的鳥類中，有山斑鳩48隻、珠頸斑鳩1隻，均被列入國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物（簡稱「三有」動物）名錄。

審訊期間，法院邀請相關專家作證。專家指出，以毒殺方式獵捕斑鳩對生態系統的危害性非常大，被告人使用的農藥「呋喃丹」，非法使用在動物食品或農作物中，會導致相應食物中有殘留，因此食用被毒殺後的鳥類，會嚴重危及人類生命健康。

法院認為，史某無視危害性，違反狩獵法規，在禁獵期使用禁用方法進行狩獵，破壞野生動物資源，情節嚴重，其行為已構成非法狩獵罪，遂作出上述判決。據了解，此次庭審有超過200萬名網民「圍觀」，當中包括全市中小學及多間大學的學生，作為新學期第一堂生態法治教育課，以培養野生動物保護意識。