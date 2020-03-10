新冠肺炎：酒店倒塌增至14死　一家三口被困52小時獲救

福建泉州欣佳酒店日前突然坍塌，至今已造成14人死亡。在周一（9日）深夜，一名女子與其子女共3人，在被困52小時後獲救，隨即緊急送醫救治；目前還有16人被困，救援人員正在把握黃金救援時間加緊搜救。

內媒報道指，消防救援人員在當晚9時許先發現母子2人，他們均被鋼構件、樓板層層埋壓，周圍情況未明；救援人員只能徒手清理木板、磚頭、鋼筋等障礙物，花費3小時終於開辟一條救援通道，將母子二人救出。惟母親其後求助消防，指女兒在底下且腳被壓住，消防員最終以繩索下降至近5米的坍塌房間，成功將女孩救出。

據泉州市應急救援工作領導小組統計，截至周一晚11時20分，事故現場已搜救出受困人員55人，其中14人遇難，包括12人救出時已無生命迹象，2人送醫搶救無效。消防救援支隊政委施藝偉表示，隨着時間推移，救援工作由淺向深推進，環境和難度都產生變化，目前要爭分奪秒，與死神賽跑，並最大限度避免被困人員受到二次傷害。

位於泉州市鯉城區南環路的欣佳酒店，近日被官方用作新冠肺炎確診病患密切接觸者的隔離點，惟在上周六（9日）晚發生樓體坍塌，造成現場71人受困。據官方宣布，被困人員分別來自湖北42人、福建14人、浙江7人、湖南6人，安徽、重慶各1人，主要是務工隨行人員和遊客。