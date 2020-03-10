新冠肺炎：鍾南山團隊研發採樣機械人　減低醫護感染風險

湖北爆發新冠肺炎疫情，全省至今已有逾3千醫護人員受感染。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山的團隊，近日與中科院瀋陽自動化研究所聯合研究出「新型智能化咽拭子採樣機器人系統」，利用機械臂為病人作咽拭子採樣，大大減低醫護與患者因近距離採樣而交叉感染的風險，同時確保採樣標本的品質。

廣州醫科大學附屬第一醫院廣州呼吸健康研究院在公眾號「南山呼吸」發文，指上述系統由蛇形機械臂、雙目內窺鏡、無線傳輸設備和人機交互終端構成。機械臂具有咽部組織接觸力的感知能力，利用雙目內窺鏡提供高清的3D解剖場景，在無線網絡傳輸控制指令下，可以輕柔、快速地完成咽部組織採樣任務。

研究團隊繼親身測試後，在人體試驗上取得進展，上月底在醫院裏投入檢測，至今已從20例受試者的臨床試驗中，採集80份樣本，結果顯示採樣同樣達到較高質量，成功率超過95%，受試者咽部均無紅腫、出血等不良反應。

據了解，核酸檢查是目前診斷新冠病毒的主要檢測手段，而咽拭子是主要的採樣方法。但在操作過程中，醫務人員須與患者近距離接觸，患者咳嗽、用力呼吸等可產生大量飛沫或氣溶膠，具有較高交叉感染的風險。