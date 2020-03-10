新冠肺炎：除武漢外　持綠色「健康碼」民眾可全省通行

湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇周一（9日）表示發放「健康碼」出行後，湖北省疫情防控指揮部周二（10日）公布「健康碼」有關安排。除武漢市外，來自湖北不同地區的民眾，可持有不同顏色的「健康碼」，作為離開各地復產復工的憑證。

「健康碼」分為綠碼、黃碼和紅碼三種，民眾可在「鄂匯辦」手機App中登記個人訊息，經全省防疫數據庫核對後，會收到專屬二維碼，作為出行的個人電子憑證，在疫情防控期間，全省通用。來自中、低風險地區民眾手持綠碼，可全省通行；惟來自高風險地區的綠碼民眾，需由各地防控指揮部決定是否放行，其餘兩種「健康碼」則不獲放行。

疫情數據庫中記錄不同民眾的情況，綠碼是給予未在數據庫中查獲的人員，黃碼給予在數據庫中顯示為密切接觸者的人員，紅碼是申請人記錄為確診、疑似、發燒、無症狀感染者等病例。據悉，來自高、中、低風險低區人員，分別在24小時、12小時和4小時內獲得「健康碼」。

老年人、未成年人等人員不懂得申領「健康碼」，將由監護人或親屬代為申領，若民眾需轉換不同顏色的「健康碼」或對申領的顏色有異議，民眾可致電提出申請，由當地防控指揮部核查辦理。