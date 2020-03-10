潑化骨水致老翁傷重亡　台青年判囚終身

台灣高雄醫學大學20歲林姓男學生2018年因使用場地問題，推跌一名80歲傅姓老翁被警方裁罰。事後林男為報復，以「化骨水」潑灑傅翁致其傷重身亡。高雄地方法院周二（10日）一審裁定林男殺人罪成，判無期徒刑。

起訴書指，2018年7月7日上午，林男在高雄文化中心一處涼亭練舞，期間與在場練太極拳的傅翁爭執，林男涉嫌推倒傅翁致其頭部受傷，在場市民報警。事後傅翁雖未向林男提告，但警方仍依違反社會秩序維護法對林男裁罰3000元新台幣（約790港元）。

林男收到裁罪書後心生不忿並計劃向傅翁報復，同年8月20日購買俗稱「化骨水」的化學原料氫氟酸後，前往文化中心涼亭看見耍太極拳的傅翁，便向其潑灑，致其頭、臉、頸及胸部多處灼傷。傅翁遇襲後忍痛求救，但送院後終傷重不治。林男行兇期間，其左大腿也不慎遭灼傷，之後到醫院謊稱做實驗受傷，住院8天才出院。

警方其後在現場找到目擊事發過程的露宿者，2018年9月5日前往林男住家搜查，發現電擊棒和購買氫氟酸的發票。林男否認故意殺人，辯稱因一時之氣買氫氟酸並潑向傅翁報復，沒料會造成對方死亡。