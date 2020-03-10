新冠肺炎：台新增2宗病例　確診老婦兒子3次檢測才確診

台灣的中央流行疫情指揮中心周二（10日）召開記者會，指揮官陳時中表示，台灣新增2宗確診病例。其中一人是早前案34中北部老婦的20多歲兒子，經3次檢測才確診感染；另一宗是南部30多歲男子，自荷蘭出差返台後確診。

陳時中表示，案34老婦已傳染予8人，老婦的20多歲兒子無出境史，但與母親同住，曾在她住院期間探病，早前以接觸者的身份住院隔離14日，經兩次檢測均未顯示感染。詎料他返家後，於上周五（6日）出現咳嗽症狀，被安排到隔離病房治療和進行第三次檢驗後確診。指揮中心目前已掌握447名接觸者，檢驗結果顯示386人未有感染，其餘仍在檢驗中。

另外，來自台灣的南部男子於上周一（2日）至上周四（5日），曾與兩名同事出差，周一（9日）出現發燒和乾咳等症狀，隨後入院治療後確診。台灣的衞生部門正調查他的工作行程、同機乘客、親友等接觸者情況。

指揮中心表示，將在周四（12日）推行新的購買口罩實名制方法，民眾可透過健保卡登入相關網購平台，或從健保快易通行動App進行認證預購。惟會上強調，目前口罩購買仍以藥房為主，網絡訂購為輔助方法。

台灣的交通部在會上表示，民眾居家檢疫返家方式，若違反規定搭乘公共交通工具，最高罰100萬（新台幣，下同，約26萬港元）；謊報返家方式將被罰1萬至15萬元（約2640至4萬港元）。

此外，台灣的國防部長嚴德發在立法院備詢時透露，台軍最多時有2000人需居家檢疫對外隔離，包括2名上將，目前已期滿返回部隊，現時則仍有400多人隔離中，強調不影響戰備情況。