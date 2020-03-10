新冠肺炎：內地除湖北3日無新增　扶貧撥款逾2000億人民幣

新冠肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制周二（10日）召開例行記者會，公布目前內地疫情除去湖北省外，已經3日沒有新增確診病例；湖北省內除武漢以外的城市則已經5日無新增病例，將逐步推動復工復產復學。另會上農業農村部發展規劃司司長魏百剛指，目前仍有一半左右的農民工依然沒有返城復工，部門須進一步協助。

國務院扶貧辦規劃財務司司長黃艷表示，今年的扶貧資金投入已超過2000億元（人民幣，下同，約2277億港元），比去年同期有一定增幅，中央財政專項扶貧資金已撥付1136億元（約1293億港元）。她表示，湖北省中部本是脫貧攻堅的重點地區，同時這次疫情對湖北影響最重，所以扶貧資金會持續向湖北傾斜。

國務院扶貧辦綜合司司長蘇國霞表示，疫情對貧困地區的影響不大，整體看疫情沒有造成大量因病返貧的情況。但她又表示剛剛脫貧人口或一些收入在國家貧困標準邊緣的市民，經濟會非常脆弱，可能因疫情導致收入驟減，支出驟增，重新回到貧困，仍需研究防止返貧機制。