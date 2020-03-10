普悠瑪事故追究責任　台鐵前局長等3人遭彈劾

台鐵普悠瑪列車前年10月21日在宜蘭翻車，釀成18人死、200多人傷。台灣的監察院周二（10日）以11票全數通過，彈劾交通部台鐵局前局長鹿潔身、機務處前副處長柳燦煌及綜合調度所所長吳榮欽3人，並移交至公務員懲戒委員會處理。

監委李月德在記者會上表示，事故主因有數方面，首先列車當時以141公里速度經過彎道，判斷為超速；二是列車主風泵異常，導致司機進入新馬站彎道未依規定減速；最後是列車自動防護系統（ATP）被司機關掉，且遠端監視系統亦未連線，導致調度所無法判斷

李續指，鹿潔身作為熟悉局務運作者卻未能督導司機執行職務，未發現ATP系統未連線及查明影響行車安全原因等，須負上責任。柳燦煌在採購普悠瑪時，沒有將ATP遠端監視系統列入檢查，也未驗收測試，導致系統從購車到事故發生時都沒有連線。

至於吳榮欽作為普悠瑪試車專案小組成員，也未注意ATP遠端監視系統未運作，及將相關缺失列入改善研討項目。調查還發現，普悠瑪列車運轉ATP故障紀錄有多達631筆，但行控室在長達5年時間內卻從未關心故障未有顯示，吳榮欽還稱ATP連線是機務處負責，因此也被監委認為有嚴重缺失。