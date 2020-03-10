新冠肺炎：疫情緩和難復工　市民入不敷出頻喊窮

新冠肺炎疫情持續，湖北由一月底開始便已經近乎封省，全國多地屋苑實行封閉管理，雖然近期疫情逐漸緩和，但復工復產依然未完成。境外媒體周二（10日）報道，中國很多家庭、市民因疫情沒有了收入來源，但各種貸款和開銷一樣不少；同時由於物資供應不足，物價上漲，導致入不敷出。

其中一名在上海整形醫院做銷售的28歲數趙姓男子表示，疫情前他月入過萬（人民幣，下同，約1.13萬港元），但就在上月收到公司的解僱短訊，其原因正正是因趙男的籍貫是湖北黃石，疫情期間返鄉未能及時回上海復工。他直言指，目前他每月仍需繳納3000元（約3413港元）的房貸和5000元（約5688港元）的車貸，加上正常生活開銷，令他感到壓力倍增「完全就是要把人逼瘋的節奏」。

在北京一間互聯網公司任職的一名26歲武漢居民則表示，自己父親與別人合夥開辦的小企業正面臨倒閉的危險，當地又不允許企業因疫情開除員工，但他父親仍必須每月給停工在家的員工出糧；又指自己一個做旅行社生意的親戚，因損失慘重已經有了輕生的念頭。

武漢市一名余姓退休工人亦表示，她幾乎每日在網上團購平台買菜，都要考慮優惠才敢落單，迄今她已經將原本打算用來旅行的錢全部花光。她續指，目前武漢對社區派發物質，存在剋扣、貪污情況，她呼籲政府可以採取現金補貼，「每家補貼2000元（約2275港元）就好了」。