新冠肺炎：研究首次披露臨床過程　患者平均持續排毒20日

新冠肺炎疫情嚴重，北京市中日友好醫院副院長曹彬領銜團隊，在國際醫學期刊《刺針》中發表研究報告，首次披露描述新冠肺炎進展全貌，闡述臨床過程及危險因素。其中指出，患者病毒排毒的時長中位數為20日，最長可以達到37日；另外，研究又表明，患者感到呼吸困難的時長為13日。

研究對191名來自武漢市兩間醫院的患者進行觀察分析，其中治愈出院的有137人、54人病亡。報告指出，患者只要在排毒期間，就有可能傳播新冠病毒，而病例中的排毒時長由8至37日不等，中位數為20天，比預期的要長；而病亡者死後仍可以檢查出病毒排毒。

患者在患病期間會出現呼吸困難的症狀，幸存者平均會在13日後停止，但病亡者則至死都會感到呼吸困難；發燒時長的中位數為12日，病亡幸存兩者時長相約；而咳嗽則會持續一段很長的時間，45%的幸存者在出院後仍會持續咳嗽。

另外，研究表明患者感染後發病至出院，平均時間為22日，而發病至死亡的平均時間則為18.5天。而且新冠肺炎會引起多種併發症，其中包括敗血症，急性呼吸窘迫綜合徵（ARDS），急性心臟損傷，急性腎臟損傷和繼發感染。