新冠肺炎：被誣衊是造謠源頭　「發哨人」醫生望獲道歉

湖北武漢市中心醫院目前已有4名醫生死於新冠肺炎，包括首位披露新冠病毒、被封為「吹哨人」的眼科醫生李文亮。內地傳媒近日以《武漢醫生》為題發表專刊文章，當中訪問一位名為艾芬的女醫生，是李文亮最初在社交平台轉發並用作警示的醫學報告發起人。艾芬直言自己是「發哨子的人」，目的警示大家病毒的危險性，惟因此事被指「造遙」，她認為至今亦欠一個道歉。

文章指出，在武漢市中心醫院任職急診科主任的艾芬，於去年12月16日接診一名來自華南海鮮市場的高燒患者，惟後者用藥後一直未有好轉，至轉院檢查後才得知是冠狀病毒導致，未料相似症狀的患者愈來愈多。艾芬至30日見到寫有「SARS冠狀病毒」的報告後，隨即上報醫院公共衞生科和院感科，並拍照轉發給同學及同事示警，結果當晚就收到市衞健委通知，要求避免引起群眾恐慌，否則將會追責。

李文亮生前在微信朋友圈中轉發艾芬的報告相片，當中見到患者的檢測報告中，用紅筆圈出「SARS冠狀病毒」。而報告在網上廣泛流傳後，包括李文亮在內轉發報告的8名醫生被武漢警方訓誡。雖然艾芬並不在8人之中，但她同樣被醫院監察科科長約談，她直言自己「遭受了前所未有的、非常嚴厲的斥責」；又被要求對病情保密，向領導轉達的說話要當面講或打電話。

此後，艾芬此係被指是「造謠」源頭，她受訪時表示不認為自己是「吹哨人」，而是「發哨子的人」。艾芬又坦言，如果當時院方並不是訓斥，而是了解事情的來龍去脈，並與呼吸科專家溝通，目前局面或會較好，「就不會有那麼多悲劇了」；她又表明，至今依然覺得需要有人就疫情站出來說真話，「這個世界必須要有不同的聲音是吧？」，又直言自己欠一個道歉。