台警包裹中查獲20台護照　疑供人蛇集團用於偷渡

台灣警方去年12月在桃園國際機場倉儲中心，從多個包裹中查獲20本台灣護照，後經追查，發現是由一名林姓男子寄出。警方懷疑林男涉嫌替人蛇集團將騙回來的護照寄到對岸後作偷渡之用。

台灣刑事局周二（10日）召開破案記者會，國際刑警科第二隊隊長蘇立琮表示，有貨運業者去年發現內有護照的可疑包裹後，通知寄件人領回未果，便依失物處理程序轉報警方。經查發現，包裹內的護照多為市民遭詐騙集團所騙去。警方向上追查後，周一（9日）終逮獲21歲的林姓男子。

據知林男有詐騙的前科，他供稱透過手機通訊軟件接受委託，前往便利店收取從市民騙回來的台灣護照後，集中一起轉寄到對岸。林男表示寄出該批護照可獲約3萬元（新台幣，下同，約8000港元）酬勞，至今他已共9次寄出護照。林男又稱是缺錢才接這工作，不清楚託委一方的身份，雙方只透過網絡聯繫。警方訊後依違反護照條例和欺詐罪將林男送辦。

警方表示，近年騙徒騙取市民護照的手法層出不窮，例如假扮公務員訛稱被害涉刑案被通緝及出境管制，要求交出護照；也有騙徒以免費代申請英、澳等地工作旅遊簽證為名，騙取學生護照。警方稱，詐騙集團得手後，會以每本護照2萬至3萬元（約5300至8000港元）的將護照轉售給人蛇集團，供大陸人士或通緝犯偷渡之用。