新冠肺炎：中國影響力阻批評　世衞駐華代表拒正面回應

中國在這次新冠肺炎疫情爆發初期，屢被質疑隱瞞疫情信息，甚至令揭露疫情的醫護人員封口。世界衞生組織駐華代表高力（Gauden Galea）近日接受英媒專訪時，面對記者多番質疑中國最初隱瞞疫情，讓醫生噤聲，他指中方已承認此前存在缺點，同時強調現時為流感高峰期，「有一些肺炎病例並不罕見」。

英國廣播公司（BBC）周一（9日）上載有關訪問片段，主持人一開始便質疑中國在疫情初期企圖隱瞞信息，置全球公共衞生於危險之中。但高力強調，疫情初期正值流感高發季節，出現肺炎病例並不罕見，又指中國已迅速識別新病毒，並對基因組進行非常快速的鑑定。就李文亮醫生被訓誡一事，高力表示中國已承認之前存在一些缺點，但這並非流行病學調查的一部分。他又指曾在微博發聲明，向中國的前線醫護人員致敬。

再被問中國透過政治和經濟影響力影響世衞對其作出批評，高力沒有正面回應，僅稱「我們是流行病學家，不是律師」，但強調目前中國透過高層領導全國協調的努力，令激增的疫情數字平息，認為若非中國實施最嚴格的防控措施，為其他國家贏得時間，疫情可能更嚴重。