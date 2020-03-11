涉黑組織斂財逾20億人民幣　主犯駁回上訴判死刑

海南昌江縣以黃鴻發及黃鴻明兄弟為首的家族涉黑組織，早年曾犯下58宗違法犯罪行為，造成2死21人受傷，非法獲利逾20億元（人民幣，下同，約23億港元）。案件早前在海南第一中級人民法院一審宣判後，黃鴻發等人不服上訴。省高院近日二審宣判，黃鴻發犯17項罪名，維持原判，判處死刑；黃鴻明被判死刑，緩刑2年；黃應祥等人判囚25年。

省高院周三（11日）召開新聞發布會通報稱，黃鴻發等196人犯下組織、領導、參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪、非法持有槍枝、彈藥等20項罪名。法院審理查明，該組織從20世紀80年代開始，在當地開設賭場、非法採礦、強迫交易、敲詐勒索等手段斂財，通過利誘等行賄當地多名黨政機關、政法職能部門主要官員，充當其保護傘，逃避追責。

省第一中院在今年1月一審宣判後，有82名組織成員以犯罪事實不清、證據不足、量刑過重為由提出上訴。惟省高院認為，一審判決認定的犯罪事實清楚、證據確實、量刑適當，遂作出上述判決，並將警方扣查的價值25億元（約28億港元）涉案財物移交資產處置小組另案處置。