柯文哲心腹爆不倫戀　與女助理車廂激吻赴旅館爆房

由台北市長柯文哲組成立的台灣民眾黨內成員爆出醜聞。年初參選立委失利的黨團女助理蔡宜芳，被揭與柯文哲愛將、已婚張益贍搞不倫戀。兩人更被拍到拖手行街、在車廂內激吻，並共赴汽車旅館開房。事件曝光後，民眾黨回應指事件嚴重損害黨形象，已暫停張男於黨內職務，並進行調查，後續按調查結果進行處分。

台灣有周刊爆料稱，從上月27日起，發現蔡女和張男6天內幽會3次。張男於3月1日沒有趁假期陪伴妻女，反而與蔡女在後者住所附近先喝咖啡，後鋸牛排，晚上再開車直奔永和的汽車旅館逗留近3小時才離開。3月3日傍晚，張男又開車接蔡女下班，見面後二人急不及待在車上擁吻，張男之後不但將頭埋在蔡女的肩膀附近，並伸手到蔡女胸前。

周刊其後致電張男，他最初否認與蔡女同赴汽車旅館，更反問記者「有甚麼證據」，但得悉被拍下照片後，便改口稱是與對方「討論公事」，並指妻子也知情。蔡女則回應與張男是黨友兼同事，時常見面、喝咖啡，曾一起到汽車旅館「開會」。她表示知道張已婚，與對方沒有私情。

民眾黨發言人陳宥丞稱，事件由立委蔡壁如代表黨團統一回應，站在黨的立場，事件為張蔡私事，希望二人好好面對、解決，不要傷害黨的形象。該黨其後召開臨時評議會議，認為嚴重影響台灣民眾黨形象，並於周三（11日）上午作出決議，暫停張的中央委員職務，與無黨職的蔡女分別進行調查。

周刊指，張男年齡大蔡女20年，張男的女兒僅較蔡女小5歲。張妻近年在日本經營民宿，夫婦長期分隔異地，去年才一同參加女兒的畢業禮，一家三口留下合照。至於樣貌標致、身材姣好的蔡女，曾自稱有一名青梅竹馬的男友，與張男為師徒關係。