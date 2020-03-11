張益贍曾索AV女優悠遊卡　蔡宜芳身材成焦點

已婚的台灣民眾黨中央委員張益贍，被爆與黨團女助理蔡宜芳旅館開房搞不倫戀，引爆台灣政壇話題，網上也隨即對二人起底，其中張男被挖出擔任台北市政府顧問期間，曾索取尚未發行的日本AV女優悠遊卡。至於身材出眾的蔡女則被指作風大膽，2018年九合一選舉曾披青天白日滿地旗拉票，成為一時佳話。

學運出身的張益贍，曾服務於前立委林世嘉的辦公室，又擔任過雲林縣的文化處長，2014年起成為柯文哲幕僚。柯文哲成功當選台北市長翌年，台灣悠遊卡公司找來日本AV女優波多野結衣製作公益悠遊卡，引發極大爭議。當時擔任台北市政府顧問的張益贍，被爆在悠遊卡發行前索取了60套，其後才緊急退回50套，政風處一度展開調查。

29歲的蔡宜芳，兩年前以無黨籍身份參與高雄旗鼓鹽地區市議員，因為樣貌與身材出眾而不時成為話題。去年她加入柯文哲創立的台灣民眾黨，以政壇女神形象示人。年初時代表該黨參選台北市第七選區（信義、南松山）立委，曾在政論節目上質疑民進黨參選人、有男神之稱吳怡農以肥皂作競選贈品，嘲沒人敢用。及後蔡女Facebook遭網民洗版，她才發文向吳怡農道歉。

蔡女的父親蔡崇銘是民進黨人，也是高雄旗鼓鹽埕地區中原里里長。張蔡不倫戀曝光後，他受訪時表示，希望大家不要在女兒傷口撒鹽，又認為女兒是知識份子、學歷高，絕對不可能主動。