新冠肺炎：武漢部分企業復工復產　民眾可點到點流動

湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部周三（11日）發公告稱，推動武漢市部分企業復工復產，涉及疫情防控、公共資源、群眾生活和農業必需品等相關企業可恢復生產，市內民眾申領綠色「健康碼」後，採用「點對點」的運輸方式，可在省內各市縣流動。

公告顯示，湖北省劃分為低、中、高風險區，進行差異化防控，部分企業可復工復產。針對重疫區武漢市的企業安排，防控指揮部認為，醫療器械、藥品、防護品等疫情防控必需品企業，水、電、天然氣等公共資源企業，糧油食品、超市、速遞物流等生活必需品企業等可復工復產。其他企業不得早於下周五（20日）復工復產。

指揮部表示，繼續關閉離開湖北的通道，並繼續實施嚴格管控，做好滯留湖北的外地人保障工作，安排好滯留在外人員返回湖北，將返回湖北的人員納入本地疫情防控管理。雖然武漢部分企業復工復產，但該市及湖北省內其他高風險地區的公共交通工具仍然停運，而省內湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部周三（11日）發公告稱，推動武漢市部分企業復工復產，涉及疫情防控、公共資源、群眾生活和農業必需品等相關企業可恢復生產，市內民眾申領綠色「健康碼」後，採用「點對點」的運輸方式，可在省內各市縣流動。

公告顯示，湖北省劃分為低、中、高風險區，進行差異化防控，部分企業可復工復產。針對重疫區武漢市的企業安排，防控指揮部認為，醫療器械、藥品、防護品等疫情防控必需品企業，水、電、天然氣等公共資源企業，糧油食品、超市、速遞物流等生活必需品企業等可復工復產。其他企業不得早於下周五（20日）復工復產。

指揮部表示，繼續關閉離開湖北的通道，並繼續實施嚴格管控，做好滯留湖北的外地人保障工作，安排好滯留在外人員返回湖北，將返回湖北的人員納入本地疫情防控管理。雖然武漢部分企業復工復產，但該市及湖北省內其他高風險地區的公共交通工具仍然停運，而省內由幼稚園到大專學院也繼續延遲開學。