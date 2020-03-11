新冠肺炎：疫情形勢向好　醫療垃圾處理廠超負荷

趙群英指今年年底，每個地級市都要建成一個規範的醫療垃圾處理廠。

國務院聯防聯控機制周三（11日）舉行新聞發布會，國家衞生健康委新聞發言人米鋒指出，全國每日新增確診、新增疑似病例連續5天保持在兩位數，除武漢以外近5日本土新增確診2宗，疫情總體保持在較低水平，防控形勢持續向好。不過，湖北和武漢現有確診病例數量仍然較多，國外疫情的快速發展亦帶來不確定性。

住房和城鄉建設部城市建設司副司長劉李峰稱，疫情發生以來，全國180萬名環衞工人在崗率逾9成，往年同期最高僅8成5，現時湖北省全天作業環衞工人超過8萬人。故此，環衞工人基本上都是全員在崗，不存在復產復工的情況，下一步將適當安排調休。

劉李峰又指，目前湖北省日均生活垃圾清運量超過3.1萬噸，其中武漢市生活垃圾每天處理量6000噸左右，無害化處理率達100 %。

生態環境部應急辦主任趙群英介紹，這次疫情暴露出武漢醫療廢物處置能力不足，實際上全國也有22個市醫療廢物處理超負荷運行，還有28個市滿負荷運行或者接近滿負荷。

趙群英稱，到今年年底，每個地級市都要建成一個規範的醫療垃圾處理廠；到2022年6月，在全國所有區縣都有形成醫療垃圾從收集、轉運到處置的科學的體系，從而使得所有醫療廢物科學有效安全地收集轉運處置。