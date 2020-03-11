新冠肺炎：國務院召開會議　要求穩定外貿外資

國務院周二（10日）召開國務院常務會議，提出多項穩定外貿、外資的新舉措，推動復工復產，支持疫情防控保供和企業紓困發展。

會議提出，除「兩高一資」（控制高耗能、高污染和資源性）產品，所有未足額退稅的出口產品及時足額退稅；增加外貿信貸投放，對受疫情影響大、前景好的中小微外貿企業可協商再延期還款；支持商業保險公司開展短期出口信用保險業務並降低費率；做好籌辦春季廣交會準備工作，促進對外貿易合作；進一步縮減外商投資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資產業目錄，使更多領域的外商投資能夠享受稅收等有關優惠政策；近期出台的減稅減費等助企紓困政策，要確保內外資企業同等享受。

會議強調，要加快復工復產，加大國際協調合作，通過增加國際貨運航班等措施，維護國際供應鏈暢通；引導金融機構主動對接產業鏈核心企業，加大流動資金貸款支持，給予合理信用額度。

會議指出，近日有關部門按照國務院要求，引導金融機構實施3000億元（人民幣，下同，約3400億港元）專項再貸款和5000億元（約5600億港元）再貸款政策，以優惠利率資金有力支持了疫情防控物資保供、農業和企業特別是小微企業復工復產。