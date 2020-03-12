新冠肺炎：屋苑用垃圾車運肉　2幹部被免職

新冠肺炎持續，湖北武漢依然封城，市民的生活物資大多由政府統一派送。武漢市有網民在周三（11日）上傳一張當地用垃圾車運送凍豬肉，倒在地上再分發給市民的圖片，引起網民討論。涉事鋼都花園管委會同日晚通過微博，公開道歉並表示會上門回收該批豬肉，集中銷毀並追究責任。青山區紀委監委晚上報區委批准，決定對鋼都管委會黨委書記徐增堂，黨委委員、管委會副主任周磊予以免職，並立案審查。

當地青山區鋼都花園屋苑園林社區用垃圾車裝凍肉的圖片一經曝光，瞬間引起網民反感，有網民表示，「人吃的食物用垃圾車裝根本就吃不下去了！」也有網民表示「這種操作極不符合衞生」。管委會事後在網上上傳道歉信，指由於工作失誤，在為該屋苑居民運送集中購買的平價肉過程中，使用一輛垃圾車運送了1000份，其中530份已發放，沒有嚴格落實食品清潔運輸的有關要求，對使居民的身心健康造成了不良影響感到抱歉。

道歉信中又指，購買了該批豬肉的市民暫時不要食用，屋苑已派人將連夜上門收回、集中銷毀；同時又保證，在周四（12日）會運送同等分量的平價肉，安全清潔地送到相關居民家中；又會追究相關責任人的責任，並責令其對平價肉供應造成的損失進行賠償，徹底地整改居民保供中的突出問題。