柴達木盆地氣候巨變　3千萬年前涼爽濕潤

中國科學院南京地質古生物研究所一個由中、英地質學者組成的研究團隊最近發現，中國三大內陸盆地之一的柴達木盆地，數千萬年前原本氣候涼爽、濕度適中，被溫帶落葉闊葉林覆蓋，與如今極端乾旱的氣候條件相差極大。相關研究成果近日在國際地學期刊《地球與行星科學通訊》上發表。

柴達木盆地位於青藏高原東北部，日溫差高達30°C。研究團隊在盆地北部發現了一個約3000萬年前的植物化石群。研究員利用化石分析，結合大氣海洋綜合環流模型，重建了當時的古氣候和古海拔，結果顯示，古時當地年平均氣溫約11.6°C，遠高於現在的1.9°C；冬季溫度接近冰點、夏季涼爽，溫度季節性差異遠小於現在。另當時的年降水量可能超過1000毫米，夏季乾燥、冬季濕潤，降水的季節性差異也相對較低。

研究又發現，柴達木盆地古今也有相似之處，就是當時該處的海拔已經達到3300米左右，與現今的海拔接近。參與研究的中科院南古所副研究員史恭樂稱，當年的柴達木盆地覆蓋着以楊樹類和豆科植物為主的溫帶落葉闊葉林。在西風帶控制下，曾經橫貫歐亞大陸的大洋帶來充沛的水氣，滋養當地植物生長。