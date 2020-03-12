貪污案42年後撤訴　7旬翁申請國家賠償

江西萍鄉市蓮花縣前革委會計劉志發，在1978年因涉嫌貪污539元人民幣（約612港元）的公款，被判囚3年。劉男服刑期間上訴，案件其後發回重審。但事隔42年，縣法院在本月初才重新立案審理，更以「犯罪事實並非劉志發所為」撤回起訴；現今已71歲的劉志發直言準備申請國家賠償。

據裁判文書顯示，1974年12月11日，劉翁因其辦公桌丟失了539元，被警方帶走接受訊問。他隨後被認為監守自盜成為疑犯，在翌年11日因犯貪污罪而被逮捕，在1978年被判囚3年，惟在上訴期間刑期已滿，於同年4月被釋放。

至1979年10月，吉安市中級人民法院撤銷該案的原審判決，發回重審。但縣法院在過去40多年一直未有重新審理，即使劉志發及其家人多次反映，亦沒有明確進展。法院直至本月初重新立案，通知縣檢察院參加訴訟，後者以犯罪事實並非被告所為提請撤訴，後經法院准許。劉翁在歷經逾40年，法院才還其清白，惟他至今已經年屆高齡。

劉志發接受內地傳媒訪問時，憶述當年發現公款被盜後，自己就站在現場沒有任何動作，在同事報案後，卻被認為偽造現場並假報失竊，出獄後也無法回到原單位工作。劉志發表示，準備向國家申請賠償和恢復相應待遇，「如果不是誤判，我現在還是縣委職員」，應享有原有的退休待遇。