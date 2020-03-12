新冠肺炎：赴指定酒店隔離14天　男子被迫支付9800人仔

安徽銅陵市一名吳姓男子向內地傳媒透露，他日前由泰國回到內地，向有關的新冠肺炎疫情防控部門上報後，被要求前往指定的酒店隔離14天，未料酒店需要他先支付9800元（人民幣，下同，約1.11萬港元）的訂金，才可以入住。

吳男表示，他周日（8日）晚上11時許抵達合肥市，至翌日才回到銅陵家中。但因泰國出現多宗確診病例，吳男家人上報社區的防疫部門，遂被指示到樅陽縣橫埠鎮的安逸大酒店隔離。

吳男抵達隔離地點後，酒店以「預收費」為由，要求他先支付一天700元（約795港元），14天共9800元的費用。惟據吳男了解，到指定隔離店的市民，政府應當以「免費」供其入住，加上收費昂貴，遂向社區居委會反映，當晚隨即獲得酒店退款。

酒店收費一事引起外界關注，樅陽縣衞生院副院長接受內媒訪問，解釋預收費的措施原意是防止市民執意從疫情嚴重地區回來，且收費多貼少補，也可能不要錢；而政府部門到最後一定會退錢給有關人士。疫情防控指揮部則解釋，定點隔離觀察產生的相關費用，一律應由縣鄉兩級承擔，收費是酒店自行決定的行為，應交由相關部門處理。