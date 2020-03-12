新冠肺炎：7年扶貧　農村貧困人口驟降至551萬人

國務院新聞辦公室周四（12日）舉行新聞發布會，扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富指，要積極應對疫情對脫貧攻堅的影響，下一步將重點做好貧困勞動力的外出打工，完成剩餘的脫貧任務及鞏固脫貧成果。另經過7年多精準扶貧，農村貧困人口已從9899萬人，減少至去年底的551萬人，貧困縣從832個減少到52個。

劉永富表示，未來要開展消費扶貧行動，做好農產品特別是扶貧產品的銷售；做好扶貧項目的開工復工，力爭在上半年完工。對沒有摘帽的52個縣和2707個貧困村中任務較重的1113個貧困村實施掛牌督戰，確保按期脫貧摘，已脫貧的9300多萬貧困人口則要防止返貧。另內地已脫貧人口的收入人均9000元（人民幣，下同，約10210港元）以上，剩餘貧困人口人均收入6000元（約6800港元）以上。

劉永富指出，教育扶貧是阻斷貧困代際傳遞的根本措施，需要積極發展職業教育、高等教育和學前教育，對沒有考上高中的初中生和沒有考上大學的高中生，扶貧辦將每年給予3000元（約3400港元）以上的補助，令他們能學習職業教育。