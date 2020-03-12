新冠肺炎：受查期間探訪監獄　司法廳長疑獲從輕處分

湖北武漢女釋囚突破封城返回北京後確診新冠肺炎事件調查報告公布後，兩省多名官員受查，當中包括湖北省司法廳廳長譚先振。惟內媒發現，譚被立案調查後，卻如常工作，包括到武漢女子監獄慰問女獄警。有法制專家指出，當局應公開對譚的調查結果和處分。

報道指出，湖北省本月2日公布「刑滿釋放新冠肺炎確診人員離漢抵京」調查結果。惟湖北省監獄管理局官網周日（8日）表示，譚先振一行人當日前往武漢女子監獄隔離點，為來自全國各省區市的300多名女警和監獄醫護人員打氣。

報道顯示，譚在接受審查調查數天後，繼續以省司法廳黨委書記、廳長的身份參加公開活動。湖北省司法廳辦公室一名工作人員也向記者表示，調查結果公布後，譚一直正常上班。

中國紀檢監察學院前副院長、中國制度反腐專家李永忠表示，立案審查調查後，被調查人員可能出現3種情況，分別是被留置、獲撤案，或被處分。如出現第一種情況，被調者人員不能正常工作，但假如獲撤案或僅被從輕處分，調查期間原則上可正常工作。因此李永忠認為，不論譚最終獲撤案還是被處分，湖北省紀委監委應對外公布調查結果。