台海軍同室操戈　卡拉OK酒後互毆多人被捕

台灣高雄市周三（11日）深夜發生街頭集體毆鬥，涉事雙方竟是來自海軍不同部隊的兩批官兵。海軍司令部其後發新聞稿，指涉事官兵的行為嚴重破壞軍譽，將按規定作出重懲，並依法辦理。

據了解，事發地點位於左營海軍基地軍校路的一間卡拉OK。晚上11時許，隸屬海軍陸戰隊的24歲黃姓男子與友人唱歌喝酒後，疑因酒醉與鄰桌的海軍艦指揮部23歲盧姓和25陳姓男子口角，繼而互毆。黃男不敵後心有不甘，找來18歲的許姓男子、23歲黃姓女子及另外4名友人到場，各人分別手持球棍毆打盧、陳兩人致頭破血流，黃男等人作案後分別乘車逃走。

警員其後到場處理，將2名受傷嚴重的男子緊急送院。事後追查，才發現打鬥雙方竟是分別來自海軍陸戰隊和艦隊指揮部的官兵。事後警方已將打人的黃男等4人拘捕歸案，亦已掌握另外3名涉案人身份，全案將依殺人未遂及公共場所聚眾施暴脅迫等罪究辦。

海軍部隊同室操戈惹來軍方尷尬和震怒，海軍司令部周四（12日）隨即發新聞稿，表示少數不肖士官兵，休假期間於營外餐聚發生肢體衝突，嚴重破壞軍譽，相關涉案人員，均依規定重懲汰除或撤職，並依法辦理，決不寬貸。

新聞稿又稱，防疫期間要求官兵不得營外餐聚或進入密閉空間場所，針對這一違法犯紀事件，該司令部除將持續加強單位軍紀、法紀教育外，更將本案列為宣傳案例，以建立官兵法紀觀念，避免同類案件再生。