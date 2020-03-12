秦光榮下屬被公訴 曾接受孫小果繼父賄賂

最高人民檢察院周三（11日）發布消息，交通運輸部科技司前副司長袁鵬（副廳級）涉嫌受賄，至近日被提起公訴。據了解，他是雲南省前省委書記秦光榮的下屬，曾接受孫小果繼父賄賂，與孫小果案有關。

起訴指控指，袁鵬利用擔任雲南省政府辦公廳秘書二處副處長、省長辦公室副主任、楚雄市市長、市委書記職務上的便利，為他人謀利，或利用本人職權和地位形成的便利條件，為他人謀取不正當利益，多次非法收受他人財物，數額巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

有雲南省「第一把手」之稱的秦光榮，先後在該省擔任多個要職。他在2006年11月任雲南代省長，當時袁鵬是省政府辦公廳秘書二處副處長，秦光榮翌年1月升任省長，袁鵬不久就升為省政府辦公廳省長辦公室副主任。

袁鵬在孫小果案中亦扮演重要角色。孫小果是雲南昆明黑社會組織首腦，早年因強姦、故意傷害、尋釁滋事等多罪併罰，被判死刑，卻憑着「警二代」的身份死裏逃生。其繼父李橋忠在2007年至2008年初，曾向時任省政府辦公廳秘書二處副處長袁鵬行賄，希望他為孫再審從輕處罰「說情、打招呼」。

公開資料顯示，袁鵬現年46歲，持有碩士學位，一直在雲南省工作，曾任省政府辦公廳秘書二處副處長、省長辦公室副主任（正處級）。2007年12月起擔任楚雄市委副書記，翌年2月任楚雄市市長。他於2012年6月任職交通運輸部科技司副司長，至去年7月被免職，今年1月被雙開。