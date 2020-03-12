台空軍中士12年前中流彈亡　家屬提新證據重啟調查

台灣已故空軍防空炮兵指揮部中士蔡學良，12年前在營區靶場中彈身亡，案件經軍方及檢方調查，先認定蔡男是自殺，其後又判定是步槍走火造成意外。早前蔡男的家屬提出新的鑑定報告，聲請重新調查，並指控當年軍方長官涉嫌殺人。

2008年5月，防空炮兵指揮部第954旅第625營人員前往台東太平營區進行步槍歸零射擊，蔡學良遭子彈擊中頭部死亡。當時軍方稱蔡遭流彈誤擊致死，但後續偵辦的軍事檢察官則以蔡吞槍自殺結案。家屬其後向行政院「軍事冤案申訴委員會」求助，全案發予台東地檢署重新偵辦，惟結果與軍方相同。

蔡男家屬及後再就案件提出民事訴訟，向政府提告求償。2015年台高等法院改判蔡男並非自殺，而是檢查故障槍枝時，步槍走火近距離射擊蔡男致死，認定軍方疏忽未注意及阻止蔡男接觸故障槍枝，惟蔡男擅取故障槍枝檢視也違反安全規定，雙方應各負一半責任，改判空軍司令部賠償蔡男家屬約149萬元新台幣（約39萬港元）。

由於蔡母始終認為兒子的死有可疑，於是委託台灣大學法醫學研究所教授李俊億，對涉事同款步槍進行彈道鑑定。報告今年1月出爐，認為蔡男並非死於該款步槍子彈，蔡母周一（9日）再向台東地檢署聲請重新調查，控告當年蔡男所屬的軍方長官涉嫌殺人，檢方接獲家屬提出的新證據，已分案偵辦。