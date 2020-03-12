新冠肺炎：台灣新增1宗確診病例　患者曾遊愛爾蘭比利時

台灣的中央流行疫情指揮中心周四（12日）召開記者會，指揮官陳時中表示，台灣新增1宗確診病例，是來自台灣北部的40多歲女子，曾到愛爾蘭、比利時旅遊，周日（8日）返台後出現頭痛、倦怠及喉嚨痛症，目前在隔離病房治療。

陳時中表示，該名女子在上月21日從英國轉機到愛爾蘭旅遊，在上周三（4日）往比利時，再由土耳其轉機返回台灣。她入境時未有出現症狀，隨後在周二（10日）求醫。其同住家人目前未有疑似症狀，有關部門正了解她的同機旅客、司機等接觸者的健康情況。

早前從武漢包機返回台的滯留湖北台胞，檢測結果周四出爐，其中280人結果顯示未有感染，另有81人仍在等待檢測結果。目前他們均無出現發燒等其他症狀。

台灣實名制網絡預購口罩周四上午9時開始推出，「健保快易通」App被揭剛推出就因登入人數太多出現「當機」，整個網絡連線速度超慢，引來民眾不滿。陳時中表示，不是先登記就等於搶到口罩，登記時間至下周三（18日），還有近一周時間。

台灣的交通部周四在立法院上表示，有3.9萬間陸路運輸公司受疫情影響，影響20萬名勞工。短途路線載客人數下降17%，長途更大降32%，桃園機場2月份載客量也大減47%。